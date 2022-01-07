Пятилетний малыш оказался в ловушке, когда на улице стоял 18-градусный мороз.

В городе Набережные Челны (Татарстан, РФ) пятилетний мальчик решил прокатиться на горке, но в итоге чуть не замерз насмерть.

Горка была сделана в виде пластиковой трубы и с нижней стороны заколочена, пишет издание Prokazan. Ребенок скатился - и оказался в ловушке.

Все случилось, когда на улице стоял 18-градусный мороз. Мать была рядом, но никак не могла вытащить маленького сына из горки. Ребенок пытался вылезти, но паниковал, потерял варежки и стал замерзать.

Добраться до младшего брата сверху попытался старший, 10-летний сын женщины, однако ничего не получалось. Тогда на помощь пришел прохожий, которому в итоге удалось вытащить малыша через верхнюю часть трубы.

О случившемся мать рассказала в социальных сетях и обратилась в правоохранительные органы. В мэрии города заявили, что ранее у горки были заколочены оба края, но кто-то снял верхнюю доску.

Читайте также"Упала раз 40": 9-летняя звезда ролика про гололед на Андреевском спуске рассказала, как покоряла горкуКак пишет интернет-газета "Реальное время", прокуратура проверила сообщения о заколоченной горке в Набережных Челнах. По закону обеспечивать безопасность жизни и здоровья граждан и содержать в надлежащем состоянии детские площадки, находящиеся на придомовых территориях, должна управляющая компания.

ООО "Альянсжилсервис", владеющий площадкой, бездействовал и этим нарушил права граждан, в частности несовершеннолетнего ребенка. В адрес компании уже внесено представление об устранении нарушений.

В прокуратуре также рассказали журналистам, что трубу горки демонтировали.

Ранее УНИАН рассказывал, как в Одессе 5-летняя девочка каталась на горке и лишилась части пальца.

В Харькове ребенок получил перелом основания черепа, катаясь на горке.

А в сети показали "суровую" ледовую горку для детей в Сибири.

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