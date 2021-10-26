ЧП в Одессе произошло в Преображенском парке, правоохранители уже начали проверку.

В Одессе на детской площадке 5-летняя девочка лишилась части пальца во время катания в парке на детской горке.

Чрезвычайное происшествие в Одессе случилось в понедельник, 25 октября, в Преображенском парке, подтвердили УНИАН в полиции города.

По словам очевидцев, у ребенка, съезжавшего с горки, произошла травматическая ампутация части пальца. Как выяснилось, палец попал в зазор между металлическими частями, из которых сделано сооружение.

"В итоге мать в панике схватила ребенка и убежала, палец найти не смогла, он остался в горке", – сообщили очевидцы.

В пресс-службе мэрии Одессы со ссылкой на информацию Одесской областной детской клинической больницы сообщили, что пострадавшую 5-летнюю девочку привезли в это медучреждение.

Читайте такжеВо Львовской области 6-летний мальчик из-за взрыва петарды остался без пальцев на руке"Ребенок получил травму на горке в Преображенском парке. Люди обратились с травматическим повреждением фаланги второго пальца правой кисти (у ребенка – УНИАН). Провели рентгенограмму, первичную хирургическую обработку раны, наложили асептическую повязку", – рассказали в мэрии.

Помощь была оказана амбулаторно, затем ребенка отпустили домой.

Полиция уже начала проверку по факту травмирования девочки на горке, сообщили журналистам в отделе коммуникации Главного управления Национальной полиции в Одесской области.

"Родители увезли ребенка в медицинское учреждение с травматической ампутацией ногтевой фаланги пальца правой руки. Маленькой пациентке врачи оказали помощь и отпустили на амбулаторное лечение. Эту информацию правоохранителям сообщил местный житель и подтвердили работники медучреждения. От родителей девочки заявлений в полицию пока не поступало", – рассказали в отделе.

Ранее во Львовской области произошел похожий, но более серьезный инцидент – в городе Новояворовск двухлетняя девочка помогала маме на кухне и засунула руку в электромясорубку.

Девочку освобождали из "ловушки" спасатели. Позже медикам пришлось ампутировать ребенку три пальца.

Автор: Лариса Козовая