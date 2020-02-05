Россиянин пытался заехать на машине на детскую горку и получил 9 админпротоколов (видео)

Реализовать задуманное ему не удалось.

Житель Башкирии (РФ), находясь за рулем своей легковушки российского производства, пытался покорить на ней детскую горку.

Как сообщают российские СМИ, данный "эксперимент" он проводил глубокой ночью, чтобы ему никто не мог помешать.

На опубликованном видео видно, как автомобиль разгоняется, едет вверх, но достичь пика никак не может. Из-за гололеда колеса прокручиваются на месте, а машина дальше не едет, соскальзывает назад. Видео снимал приятель водителя.

Поняв, что задуманное реализовать не получится, он уехал.

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В республиканском УГИБДД сообщили, что водителем оказался 19-летний житель Белорецка. В отношении его составлены 9 административных материалов, в том числе за движение по пешеходным дорожкам либо тротуарам в нарушение ПДД, несоблюдение требований, предписанных дорожными знаками или разметкой, а также расположение транспортного средства на проезжей части.

Россиянин должен оплатить штраф в сумме 9,5 тысяч рублей.