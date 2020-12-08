На записи видно, как ребенок на большой скорости съезжает с горки, после чего ударяется бедром об ледовый бордюр, переворачивается в воздухе и падает об лед.

В Сибири детскую горку залили водой, однако расчистили слишком короткую дорожку для съезда, из-за чего она стала очень травмоопасной.

Видео, на котором запечатлено, как дети катаются с горки и зарабатывают очередную гематому, опубликовано в Telegram-канале «Лента дна».

Читайте такжеПенис с красной звездой: в российском городе во второй раз заливают каток пикантной формы (фото, видео)

На записи видно, как ребенок на большой скорости съезжает с горки, после чего ударяется бедром об ледовый бордюр, переворачивается в воздухе и падает об лед. Несмотря на это, он встает, как ни в чем не бывало, берет пластмассовую доску и снова идет на горку.

«Сибирские горки сразу готовят детей ко взрослой жизни. Поначалу вроде всё идёт гладко, а в неожиданный момент ждёт препятствие. Но этих детей тоже так просто не победишь - они пробуют снова и снова, несмотря на боль», - говорится в подписи к ролику.

Вас также могут заинтересовать новости:

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: УНИАН