В результате бывшего "вагнеровца" все же задержали.

Бывший наемник ЧВК "Вагнер" сломал нос полицейскому, который попытался его задержать. Инцидент произошел в Красноярском крае.

Как сообщает ASTRA, жители одного дома в поселке Емельяново вызвали полицейских, поскольку неизвестные пытались взломать дверь в квартире их соседей. Прибывшие на место полицейские увидели пьяного 37-летнего экс-боевика "Вагнера" Сергея Юшкова, вернувшегося с войны в Украине.

Его попытались задержать, однако Юшков напал на силовиков, сломав сержанту полиции Куцакову нос. В результате бывшего "вагнеровца" все же задержали.

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Ранее Сергей Юшков был судим за кражу и разбой, завербовался на войну, получил помилование и вернулся домой.

Преступления "вагнеровцев"

Россияне напрасно считают, что российские военные и наемники ЧВК "Вагнер", которые убивали в Украине людей, вернувшись домой, забудут о жестокости и будут жить мирной жизнью.

По состоянию на осень 2023 года росСМИ заявляли, что в России оккупанты и наемники жестоко убили по меньшей мере 27 человек после того, как приехали из "СВО". Отметим, что это лишь те дела, по которым велись официальные процессы. Также упомянутая статистика не охватывает инциденты за 2022 год.

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