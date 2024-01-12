В решении суда сказано, что чувства наемника задели нелицеприятные слова о войне в Украине.

В России наемник ЧВК "Вагнер" забил человека стулом, а следом добил ударом ножа и биты в связи с тем, что тот "задел его чувства" своими высказываниями о войне в Украине.

Об этом говорится в решении суда, заявляет "Медиазона". Убийство совершил житель Приморья Максим Волков.

"В решении суда сказано, что инициатором конфликта якобы стал убитый, поскольку он своими высказываниями про "специальную военную операцию" "задел чувства" Волкового. Участие в боевых действиях на территории Украины суд счел смягчающим обстоятельством", - пишут росСМИ.

Жертва наемника скончалась от потери крови. Ею оказался россиянин, с которым Волков встретился в доме их общего знакомого: там компания выпивала, пока не зашла речь о войне в Украине, говорится в материалах следствия.

РосСМИ акцентуируют, ранее Волков уже был судим за убийство. Хотя в решении суда говорится, что у него не было криминальных историй. Речь идет о приговоре за 2022 год, тогда Волкову дали по соответствующей статье восемь лет колонии строгого режима.

На этот раз наемник отделался еще меньшим сроком. С учетом его "заслуг в Украине", Россия приговорила его к 7 годам лишения свободы.

В России "герои СВО" убили десятки людей

Россияне напрасно считают, что убивавшие в Украине людей российские военные и наемники ЧВК "Вагнер", вернувшись домой, забудут о жестокости и будут жить мирной жизнью. По состоянию на осень 2023 года росСМИ заявляли, что в России оккупанты и наемники жестоко убили по меньшей мере 27 человек после того, как приехали с "СВО". Отметим, что это лишь те дела, о которых велись официальные процессы. Также упомянутая статистика не охватывает инциденты за 2022 год.

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