Российские спасатели не могут потушить пламя.

В РФ очередная "бавовна". В этот раз горит и полыхает в Ростовской области, которая находится на границе страны-агрессора с Украиной. Серьезный пожар может перекинуться на жилые дома и заправки.

Об этом в своем Telegram сообщил советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко.

Он отметил, что Ростовская область является регионом РФ, который ближе всего расположен к Мариуполю. Что стало причиной пожара, Андрющенко не сообщил. Однако он намекнул, что очередная "бавовна" в РФ могла произойти не просто так и совсем не случайно.

"Пылают поля. Пылают так, что пламя уже грозит перекинуться на жилые кварталы и заправки. МЧС не в состоянии погасить. Учитывая профессионализм МЧСников на России, тактика огненного сопротивления Мариуполя точно верна. Здесь, к сожалению - не мы. Но, это не точно", - написал он.

В российском МЧС уже заявили, что серьезный пожар якобы удалось разбить на три участка. Причиной возгорания в РФ назвали "аварийный режим работы линий электропередачи".

Ранее УНИАН уже сообщал, что в российском Ейске напротив Мариуполя прогремели взрывы

Вас также могут заинтересовать новости: