Гайдай отметил, что среди убитых есть заместители Пригожина, которого считают куратором ЧВК "Вагнера".

В результате удара ВСУ по штабу частной военной компании (ЧВК) "Вагнера" во временно оккупированной Попасной, вероятно, уничтожено более 100 российских наемников.

Об этом в эфире национального телемарафона рассказал глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.

"Недавно мы видели "бавовну", которая стостоялась в Попасной. Пока деталей не будем озвучивать, но, если окажется, что там более 100 "вагнеровцев" из руководящего состава погибло - это для нас уже не будет новостью", - отметил он.

В то же время Гайдай опроверг информацию о якобы ликвидации Евгения Пригожина, которого считают куратором ЧВК "Вагнера", но глава Луганской ОВА подтвердил, что среди убитых точно есть его заместители.

"К сожалению, скорее всего, именно по поводу повара (Пригожин - ред.), то нас не порадуют, но замы - да, и цифра в более 100 погибших - да", - добавил Гайдай.

Как сообщал УНИАН, впервые об ударе по штабу "вагнеровцев" в Попасной заявил журналист Денис Казанский вечером 14 августа. По его данным, украинские военные точным ударом HIMARS уничтожили штаб российских наемников из "Вагнера".

Сегодня утром Сергей Гайдай подтверил уничтожение "вагнеровцев" в Попасной, отметив при этом, что количество ликвидированных уточняется.

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