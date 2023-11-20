Петицию с требованием наказать Симоньян в РФ подписали 56 тыс. человек.

Правоохранительные органы России не выявили нарушений законодательства РФ в заявлении пропагандистки Маргариты Симоньян, предлагавшей устроить ядерный взрыв над Сибирью. Об этом говорится в ответе МВД на запрос депутата Мосгордумы Евгения Ступина.

"В ходе проведенной проверки оснований для реагирования в соответствии с федеральным законом "О противодействии экстремистской деятельности" не выявлено", - сказано в документе, копию которого Ступин опубликовал в своем телеграм-канале.

"Конечно, это же не антивоенные ценники в магазине клеить", - прокомментировал депутат, имея в виду антивоенную акцию художницы Саши Скочиленко, за которую ее приговорили к семи годам колонии.

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Предложение Симоньян о взрыве бомбы над Сибирью

Маргарита Симоньян призвала осуществить термоядерный взрыв над Сибирью, чтобы вывести из строя спутники и оставить мир без средств связи. Жители Сибири восприняли предложение пропагандистки "как глубокое оскорбление" и потребовали извинений. В Кремле "открестились" от Симоньян, заявив, что ее заявления не отражают официальную позицию властей.

Помощник депутата Мосгордумы Николай Королев написал на Маргариту Симоньян заявления в Следственный комитет и Министерство внутренних дел. В ответ на это Симоньян заявила, что написала ответное заявление за клевету. Она также заявила, что "подобной ереси не предлагала и предлагать не могла". Петицию с требованием наказать Симоньян в РФ подписали 56 тыс. человек.

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