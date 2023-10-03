По ее словам, эта опция остается, и она "самая гуманная, самая травоядная".

Российская пропагандистка Маргарита Симоньян призвала взорвать ядерную бомбу над Сибирью.

Она рассказала, что если произвести термоядерный взрыв над Сибирью, то якобы "ядерной зимы не будет, и никто не умрёт от онкологии, зато из строя будет выведена вся радиоэлектроника и все спутники".

По словам главного редактора пропагандистского издания RT, тогда "мы вернёмся в какой-нибудь эдак 93 год - с проводными телефонами".

"Чудесно же жили, а она будет даже рада, ведь тогда мне не придётся объяснять детям почему у всех есть гаджеты, а у них нет", - заявила она.

По ее словам, эта опция остается, и она "самая гуманная, самая травоядная".

"я не вижу никакого исхода, кроме приблизительно такого. Нравится мне это или нет", - добавила пропагандистка.

Ядерные угрозы стороны РФ

Президент Национального исследовательского центра "Курчатовский институт" Михаил Ковальчук заявил, что России нужно взорвать ядерное оружие на архипелаге Новая Земля, чтобы продемонстировать Западу решимость "отстоять свою безопасность". В качестве примера он привел испытание "Царь-бомбы", состоявшиеся в 1961 году.

В июне российский диктатор Владимир Путин заявлял, что у Москвы нет необходимости бить по Украине ядерным оружием. В то же время мировые лидеры и эксперты отмечают, что возможность применения такого вооружения страной-оккупантом сохраняется.

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