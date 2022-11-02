Медведев считает мораторий "очень гуманним".

В России могут пересмотреть мораторий на смертные казни. Это связано с действиями так называемых "жовто-блакитных" диверсантов и россиян, которые поджигают военкоматы. Таких людей во Вторую мировую войну расстреливали.

Замглавы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев написал в личном Telegram-канале: "На территории России начали действовать разнообразные "жовто-блакитные диверсанты". Молодые иностранные студенты, совсем недавно достигшие совершеннолетия, вывели из строя несколько железнодорожных объектов в Уфе. Мол, из-за того, что не согласны с политикой нашей страны. То есть мы у себя этих "уродов" приняли, дали им возможность получить образование. В ответ — теракты и диверсии. В этом же ряду и то, что делают "наши", с позволения сказать, граждане, поджигая военкоматы и разрушая иные государственные объекты. Я уж не говорю про убийства "украинскими террористами" наших граждан на нашей территории".

Бывший президент РФ написал, что во времена Второй мировой войны диверсантов, которые "по приказу фашистских убийц вели подрывные работы в тылу", расстреливали на месте преступления без суда и следствия. В России действует мораторий на смертную казнь, который Медведев считает "весьма гуманным". Однако это решение могут пересмотреть.

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"Еще раз подчеркну, и в рамках нынешней Конституции мораторий на смертную казнь может быть преодолён в случае необходимости при изменении правовых позиций Конституционного суда России. Это вопрос выбора средств защиты интересов наших людей, государства и общества", — добавил Медведев.

Другие заявления замглавы Совета безопасности РФ

В начале ноября он намекнул, что Россия применит ядерное оружие в случае победы Украины. Якобы государство-агрессор потеряет незаконно оккупированные территории и сможет совершить ядерный удар, сославшись на п. 19 Основ государственной политики Российской Федерации в сфере ядерного сдерживания.

Еще одна порция угроз от Медведева поступила в конце октября. Тогда бывший президент РФ заявил об увеличении производства вооружения и специальной техники — от танков до дронов.

Медведев также публично пошутил насчет отставки британского премьер-министра Лиз Трасс. Однако он получил колкий ответ от американского миллиардера Илона Маска.

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