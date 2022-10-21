Именно Бахмут россияне уже несколько недель пытаются взять под свой контроль.

Американский предприниматель и самый богатый человек в мире Илон Маск спросил у зампреда Совбеза РФ Дмитрия Медведева, как дела в Бахмуте, который россияне пытаются захватить.

Такой вопрос Маск поставил Медведеву в Twitter.

Перед этим Медведев запостил сообщение: "До свидания, до свидания, Лиз Трасс, поздравляю салат!", ссылаясь на шуточное соревнование, устроенное таблоидом Daily Star. Его суть заключалась в том, что неделю назад издание установило веб-камеру напротив салата, чтобы проверить, будет ли он храниться дольше, чем будет находиться на посту премьера Трасс. Салат сохранился дольше.

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Напомним, 20 октября Лиз Трасс объявила о своей отставке с поста премьера Великобритании после шести недель работы на нем.

Маск ответил Медведеву твитами "Довольно неплохой тролль" и "Кстати, как дела в Бахмуте?".

Напомним, 10 октября британская разведка сообщила, что в последнее время российские войска продвинулись в сторону Бахмута по двум направлениям, приближаясь к прорыву в город.

Посты Маска о войне в Украине

Ранее Илон Маск опубликовал предложения для "мирного урегулирования" войны России против Украины, которые содержали пункты от признания Крыма российским до постоянного нейтралитета Киева.

Позже Маск также говорил об опасности ядерной войны и то, что Россия однозначно победит в войне с Украиной, потому что имеет больше населения и ресурсов.

Твиты американского бизнесмена вызвали волну возмущения со стороны украинских и других пользователей соцсети. В то же время российские СМИ и чиновники активно подхватили их; так, пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков назвал их "достойными внимания предложениями".

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