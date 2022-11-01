По его словам, "ядерный конфликт" планирует не Россия.

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев выкатил новую "пугалку" о ядерном ударе, если РФ проиграет в Украине.

Об этом он написал в Telegram.

По его словам, в тезисе стран Запада о том, что России нельзя позволить победить в войне против Украины, существует "простая формальная логика".

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"Если побеждает не Россия, то, видимо, Украина. Цель Украины в войне названа киевским режимом – возвращение всех территорий, ранее принадлежавших ей. То есть отторжение их от России. Это угроза существованию нашего государства и распад нынешней России. Следовательно, прямой повод применения п. 19 Основ государственной политики Российской Федерации в сфере ядерного сдерживания", - написал Медведев.

Он намекнул, что "ядерный конфликт" планирует на самом деле Запад, а не Россия, которая систематически угрожает цивилизованному миру.

"Что это, как не прямая провокация мировой войны с применением ядерного оружия. Давайте называть вещи своими именами. Западные страны толкают мир к глобальной войне. И только полная и окончательная победа России является гарантией от мирового конфликта", - добавил Медведев.

Война России против Украины и угрозы Дмитрия Медведева - что нужно знать

Оккупационные войска РФ ворвались в Украину рано утром 24 февраля. Российские власти утверждали, что за несколько дней закончит "спецоперацию" в Украине - так они назвали полномасштабную войну.

Противники получили достойный отпор со стороны Вооруженных сил Украины.

Дмитрий Медведев уже не раз "отмечался" скандальными заявлениями. В частности, он угрожал цивилизованному миру ядерным оружием и мечтал о "тотальной капитуляции" Киева.

На фоне скандальных заявлений Медведева появились слухи, что он пьянствует.

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