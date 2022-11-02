Согласно разведданным США, дискуссии происходили еще в середине октября.

Высшее военное руководство РФ обсудило применение ядерного оружия в Украине. Разговоры встревожили администрацию президента Америки Джо Байдена, потому что они показали, насколько Москва разочарована своими неудачами на поле боя.

Об этом сообщает издание The New York Times и уточняет, что глава страны-агрессора Владимир Путин не участвовал в беседах, проходивших на фоне усиления российской ядерной риторики и неудач на поле боя.

"Но тот факт, что российское военное руководство даже вело обсуждения, встревожил администрацию Байдена, потому что он показал, насколько российские генералы были разочарованы своими неудачами на поле боя", - отмечается в материале издания.

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Эти обсуждения могут свидетельствовать о том, что угрозы Путина применить ядерное оружие могут быть не просто словами.

Тем не менее американские официальные лица заявили, что не видели доказательств того, что Россия перемещает ядерное оружие или предпринимает шаги для подготовки к удару.

Как уточняет NYT, информация о разговорах о ядерном оружии среди российского военного руководства "циркулировала" внутри правительства США в середине октября.

При этом официальные лица США не стали описывать сценарии применения ядерного оружия, которые рассматривали военачальники.

Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности США Джон Кирби отказался комментировать подробности отчета о разговоре российские военных лидеров.

"Мы с самого начала ясно дали понять, что комментарии России о потенциальном использовании ядерного оружия вызывают глубокую озабоченность, и мы относимся к ним серьезно. Мы продолжаем следить за этим, насколько это в наших силах, и мы не видим никаких признаков того, что РФ готовится к такому применению", - отметил Кирби.

Российская сторона пока никак не прокомментировала информацию NYT.

Ядерные угрозы Путина: как Россия пугает мир применением ядерного оружия

21 сентября Путин во время объявления мобилизации в РФ предупредил о возможности нанесения ядерного удара. "Всем, кто пытается шантажировать нас таким образом, должны знать, что роза ветров может развернуться и в их сторону", - цинично заявил президент России.

Позже глава МИД РФ Лавров объяснил, что ядерная доктрина будет распространяться и на временно захваченные территории Украины, которые РФ попыталась аннексировать путем "референдумов".

Спецслуюжбы Германии заявили о вероятности использования РФ ядерного оружия в Украине, поскольку проигрыш на войне может представлять собой "экзистенциальную угрозу правлению Путина".

По мнению президента Владимира Зеленского, на решение РФ о применении ядерного оружия против Украины ситуация на поле боя не повлияет. "Если Россия решила применить ядерное оружие, она его применит. Если она не решила это сделать, а это зависит от давления западного мира, она его не применит. Независимо от происходящего на поле боя", – отметил он.

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