Заместитель председателя Совбеза РФ утверждает, что у его страны не закончилось востребованное вооружение.

В понедельник, 24 октября, заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев в Нижнем Тагиле "пофорсил" в кожаном плаще на территории корпорации "Уралвагонзавод", которая занимается, в частности, разработкой и производством бронетехники.

Российский чиновник в Telegram написал, что по указанию президента РФ Владимира Путина провел контрольную проверку выпуска танков и обсудил вопросы ускорения поставок техники для использования в войне против Украины.

Медведев также утверждал, что РФ не истратила во время противостояния с украинским государством все востребованное оружие, и разразился новыми угрозами.

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"…Читая вражескую аналитику, неоднократно встречал утверждения, что военная техника и востребованное вооружение в России скоро закончатся. Типа все истратили. Не надейтесь. Выпуск вооружений и специальной техники кратно увеличивается по всем направлениям: от танков и орудий до высокоточных ракет и дронов. Ждите!" - пригрозил он.

Война России против Украины и угрозы Дмитрия Медведева - что нужно знать

Оккупационные войска РФ вторглись в Украину рано утром 24 февраля. Российские власти утверждали, что за несколько дней закончат "спецоперацию" в Украине - так они назвали полномасштабную войну.

Противники получили достойный отпор со стороны Вооруженных сил Украины.

Дмитрий Медведев уже не раз "отличался" скандальными заявлениями. В частности, он угрожал цивилизованному миру ядерным оружием и мечтал о "тотальной капитуляции" Киева.

На фоне скандальных заявлений Медведева появились слухи, что он пьянствует.

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