Днем военный употреблял спиртные напитки, а ночью спал в зале бара.

Во Владимирской области РФ "мобик" 12 дней пьянствовал в баре, спасаясь от войны.

Об этом сообщает проект "ВЧК-ОГПУ" со ссылкой на приговор, вынесенный по статье о самовольном оставлении воинской части в период мобилизации в отношении мобилизованного из Липецкой области Рязанова В. В.

Как отмечается в документов, 18 октября 2022 года мобилизованный военнослужащий перелез через забор воинской части в Коврове и пошел выпивать в кафе.

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После закрытия кафе Рязанов отправился в гриль-бар "Славянка", где задержался вплоть до 30 октября. В течение почти двух недель мобилизованный днем выпивал, а ночью спал в баре. Все это продолжалось до тех пор, пока в "Славянку" не пришли работники военной полиции и не вывели его из помещения.

Приговором Рязанову назначено лишение свободы на два года в колонии-поселении.

Мобилизация в России: главные новости

23 января 2023 года пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков напомнил россиянам о том, что частичная мобилизация на территории РФ все еще действует, ведь она охватывает не только военную службу, но и меры, необходимые для обеспечения задач военного аппарата.

Российские пограничники не выпускают выходцев из стран СНГ с гражданством России. С проблемой столкнулись уроженцы Кыргызстана и Таджикистана, пытавшиеся уехать на родину. Аргументируют это тем, что люди включены в "мобилизационный список".

Заместитель начальника ГУР МО генерал-майор Вадим Скибицкий заявил, что в случае мобилизации еще 500 тысяч россиян, о планах РФ осуществить которую говорят все чаще, у страны-агрессора возникнут проблемы с их обеспечением.

В то же время российский оппозиционер Марк Фейгин считает, что без мобилизации Россия дальше воевать не сможет. Однако постоянно пополнять личный состав армии РФ за счет мобилизованных почти невозможно.

Между тем российских "мобиков", воевавших на Сватовском направлении, заставляют подписать контракт. Командование морит их голодом, поселило под открытым небом и угрожает уголовными делами.

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