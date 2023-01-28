Фейгин отметил, что власти РФ обещали мобилизацию, которая будет способствовать немедленному прекращению войны, однако ей конца-края не видно.

Российский оппозиционер Марк Фейгин считает, что без мобилизации Россия дальше воевать не сможет. Однако постоянно пополнять личный состав армии РФ за счет мобилизованных почти невозможно.

"Народ в РФ не спрашивают воевать или прекращать войну, умирать или не умирать, – они просто это делают. Кстати, в этом разница с Украиной, поэтому говорить, что мобилизация в Украине и мобилизация в России одно и то же, – это смешно. Что-то я не видел, чтобы в Украине воевали уголовники, которых забирают и тратят десятками тысяч, не говоря уже об остальных. Ведь войну начинала профессиональная армия и при Сталине было так же, то есть была 5-миллионная армия, состоявшая из лиц, которым предстояло воевать. Да, она была также призывная, но то была армия, которая не предусматривала мобилизации. Казалось, что тех миллионов достаточно для войны с Германией. Так и здесь, этих 250-300 тысяч, которые с конца февраля прошлого года по приказу Путина вступили в войну, казалось, хватит. Однако сейчас начался уже следующий этап", – отметил Фейгин в эфире "Эспрессо".

Он добавил, что российскому политическому руководству приходится постоянно маневрировать. Власти РФ обещали мобилизацию, которая будет способствовать немедленному прекращению войны, однако ей конца-края не видно.

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"Мобилизация работает в таких условиях только как краткосрочная акция, пусть даже с потерями, но за два месяца, например, управились с Украиной. Но этого нет и близко, и даже на ревизионном расстоянии нет, то есть это означает, что мобилизация не может прекратиться. Поэтому разговоры экспертов, что 15 января начнется следующая фаза мобилизации, то уже нет разницы, 15-го она начнется ли 30-го, 1-го или 40-го. Это уже не имеет никакого значения", – продолжил правозащитник.

По словам Фейгина, без мобилизации российское руководство, российская армия дальше воевать не смогут.

"Армии все время нужно пополнять ресурс личного состава, большая часть которого – мобилизованные. Эту задачу почти невозможно выполнить, потому что их раз за разом надо подготовить, одеть, экипировать, предоставить оружие, приставить офицеров – все это становится сложнее делать, поэтому решают проблему за счет биомассы, толкая ее на передовую. Соответственно, отношение населения будет ухудшаться, будет расти ощущение того, что надо всеми способами уклоняться от мобилизации, а все лозунги станут вторичными", – резюмировал Фейгин.

Мобилизация в России

23 января 2023 года пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков напомнил россиянам о том, что частичная мобилизация на территории РФ все еще действует, ведь она охватывает не только военную службу, но и меры, необходимые для обеспечения задач военного аппарата.

Российские пограничники не выпускают выходцев из стран СНГ с гражданством России. С проблемой столкнулись уроженцы Кыргызстана и Таджикистана, пытавшиеся уехать на родину. Аргументируют это тем, что люди включены в "мобилизационный список".

Заместитель начальника ГУР МО генерал-майор Вадим Скибицкий заявил, что в случае мобилизации еще 500 тысяч россиян, о планах РФ осуществить которую говорят все чаще, у страны-агрессора возникнут проблемы с их обеспечением.

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