Перспективы России должным образом обеспечить мобилизованными кажутся сомнительными.

В случае мобилизации еще 500 тысяч россиян о планах РФ осуществить которую говорят все чаще, у страны-агрессора возникнут проблемы с их обеспечением.

Как отметил заместитель начальника ГУР МО генерал-майор Вадим Скибицкий в интервью "Укринформ", мобилизованные россияне остаются крайне немотивированными и плохо вооруженными.

"Численность частей и соединений территориальных войск России нам известна. И основное, такой информацией располагает наш Генеральный штаб и учитывает это при планировании наших действий. Не стоит пугать наших людей этими цифрами 300 тысяч, 500 тысяч... Есть еще много факторов - вооружение, моральный дух...", – акцентирует Скибицкий.

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Он отмечает, что многие россияне не хотят воевать и пытаются попасть обратно домой.

"Те, которые стоят на первой линии, воевать не хотят, не хотят идти в наступление, многие из них пытается себя покалечить или получить легкое ранение, чтобы уже не возвращаться на фронт. Большинство говорит, что как только закончится контракт, покинет позицию и уедет домой. Впрочем, их никто уже не спрашивает", – говорит он.

Заместитель начальника ГУР также отмечает, что Россия, у которой уже есть проблемы с обеспечением войска, вряд ли сможет предоставить оружие тысячам мобилизованных.

"Оружия на подразделения, которые сейчас формируются, недостаточно. Россияне не производят его столько, сколько теряют. Москва начала снимать технику и вооружения с хранения, из арсеналов, но оно стоит тоже 30 лет и более, требует ремонта, обслуживания, и мы это знаем. Скажем, по 2-й дивизии 1-ее танковой армии. Они должны были закончить боевое слаживание еще первого декабря, а закончили первого января. То есть, целый месяц ждали, чтобы дивизию укомплектовали вооружением, которого сейчас в производстве нет. В случае дополнительного отмобилизования 500 тысяч человек, возникнут еще большие проблемы с их обеспечением. Кроме того, вы же понимаете, какой это колоссальный даже для России ресурс и насколько это негативно влияет на экономику Российской Федерации, ведь это в основном трудоспособное население", – говорит он.

Увеличение численности армии РФ и мобилизация в России-что стоит знать

На прошлой неделе глава Минобороны РФ Сергей Шойгу объявил о планах РФ по внедрению серьезных изменений в структуре Вооруженных сил.

В августе 2022 года президент РФ Владимир Путин уже принимал решение о расширении армии РФ. Согласно его указу, вступившему в силу 1 января, штатная численность ВС РФ должна была быть увеличена на 137 тысяч.

Великобритания сомневается в способности России обеспечить такое расширение. Там отмечают, что планы Шойгу демонстрируют, что Россия намерена сохранять высокий уровень военной угрозы в течение долгих лет после завершения войны в Украине.

Также Россия готовится к новой волне мобилизации и уже пытается сделать невозможными массовый побег мужчин, который наблюдался после объявления мобилизации в сентябре. Во время этой волны мобилизации РФ рассчитывает привлечь до 500 тысяч человек. Эксперт Центра оборонных стратегий Виктор Кевлюк также акцентировал, что с обучением и экипировкой такого количества "вояк" у РФ, скорее всего, будут трудности. Эксперт говорит, что реально российская система может подготовить 100-120 тысяч солдат, а максимум - 150 тысяч.

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