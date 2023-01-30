Русских "мобиков", которые воевали на Сватовском направлении, заставляют подписать контракт. Командование морит их голодом, поселило под открытым небом и угрожает уголовными делами.
Как сообщает Телеграм-канал "Осторожно, новости", об этом родные "мобиков" рассказали в видеообращении. Речь идет о военнослужащих разведроты 346 мотострелкового полка.
По версии родных "мобиков", на прошлой неделе их вывезли с привычного места дислокации и поселили в лесополосе Луганской области. Военным заявили, что их полк расформировали, поэтому их отправляют в подчинение другой части. Для этого якобы необходимо подписать соответствующий контракт о добровольном участии в штурмовых отрядах. При этом никаких документов о переводе им не предоставили.
"Многие отказались подписывать контракт, и на них начало оказывать давление командование. Угрозы, унижения, мобилизованных отрезали от обеспечения, поэтому питаться будет приходиться на личные запасы, пить из источника, а спать на голой земле под открытым небом. Солдатам пригрозили, что при таких условиях они будут жить до подписания контракта, а если кого-то из них увидят в пределах блокпоста, откроют "огонь на поражение". В некоторых случаях мужчинам стреляли под ноги, в некоторых — запирали в свинарнике. Все это якобы должно мотивировать их к подписанию контракта. Военным регулярно угрожают и уголовной статьей: так, на выходных им заявили, что тех, кто отказался от контракта, вывезут "в яму" как дезертиров, и там они будут пока что таки не согласятся на службу в штурмовом отряде", - пишет канал.
Родственники военных записали видеообращение к диктатору Владимиру Путину. Женщины отмечают, что их близкие "не дезертиры, не трусы и не предатели". "Мобики" якобы и в дальнейшем готовы участвовать в войне, но после надлежащего оформления в составе другого подразделения, переподготовки и отпуска.
Мобилизация в России: главные новости
23 января 2023 года пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков напомнил россиянам о том, что частичная мобилизация на территории РФ все еще действует, ведь она охватывает не только военную службу, но и меры, необходимые для обеспечения задач военного аппарата.
Российские пограничники не выпускают выходцев из стран СНГ с гражданством России. С проблемой столкнулись уроженцы Кыргызстана и Таджикистана, пытавшиеся уехать на родину. Аргументируют это тем, что люди включены в "мобилизационный список".
Заместитель начальника ГУР МО генерал-майор Вадим Скибицкий заявил, что в случае мобилизации еще 500 тысяч россиян, о планах РФ осуществить которую говорят все чаще, у страны-агрессора возникнут проблемы с их обеспечением.
В то же время российский оппозиционер Марк Фейгин считает, что без мобилизации Россия дальше воевать не сможет. Однако постоянно пополнять личный состав армии РФ за счет мобилизованных почти невозможно.