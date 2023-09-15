Их не берут на работу ни в силовые структуры, ни на предприятия военно-промышленного комплекса, ни даже в рестораны.

Бывшие наемники ЧВК "Вагнер" массово получают отказы в трудоустройстве. Их не берут на работу ни в Росгвардию, ни на оборонные предприятия.

"Чаты бывших наемников ЧВК "Вагнер" и их семей наполнились сообщениями о том, людям войны приходится резко менять профессию. После вывода ЧВК из Украины большая часть сотрудников ЧВК была отправлена в отпуск, после которого рассчитывала отправиться в горячие точки. Но в конце августа в чатах "вагнеровцев" распространилось аудиосообщение с призывом искать работу в других сферах по причине конкуренции ЧВК с Минобороны в Африке и на Ближнем Востоке", – пишет телеграм-канал "Можем объяснить".

Теперь бывшие наемники Евгения Пригожина, которые принимали активное участие в российской войне против Украины, не нужны даже "своим". Они устраиваются на стройку, в такси и производство дверей.

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"Мать одного из них, Светлана, рассказала "МО", что по возвращению с войны сын планировал устроиться на новый камчатский завод дронов-камикадзе. Но бумага о помиловании бывшему зеку не помогла. "Сказали, вам лучше другое место поискать. Даже заявление не взяли", – рассказала "МО" Светлана. То же случилось с супругом Татьяны из Тюменской области, с аналогичной биографией: "Пробовал устроиться на завод, служба безопасности отказала без объяснения. Сейчас работает в такси, без оформления", – сказано в сообщении.

Авторы канала связались с агентством, которое помогает с трудоустройством на завод имени Чернышева, где делают двигатели для военных самолетов. По словам представителя компании, служба безопасности предприятия не пропускает кандидатов с судимостями за кражу, наркотики и убийства, даже помилованных. Также об отказе предупредили и те компании, которые подбирают пресонал в Шереметьево.

"ФСБ постоянно заворачивает таких кандидатов. Нам сейчас очень люди нужны, но вынуждены подчиняться. Знаю, что людей с судимостью устраивают на склады всякие: Озон, Вайлдберис", – рассказал сотрудник компании.

Не светит "вагнеровцам" и работа в общепитах. Так, в агентстве, устраивающем собеседования на вакансию "помощник повара" в сеть "Бургер Кинг" сказали, что "может на курьера возьмут".

"В чатах родственники экс-наемников обвиняют власти в очередном вранье: "Им обещали жизнь с чистого листа и не выполнили обещаний", – говорится в публикации.

Деятельность ЧВК "Вагнер"

До полномасштабного вторжения РФ в Украину наемники ЧВК "Вагнер" в основном "промышляли" в странах Африки. Однако с тех пор, как Россия напала на Украину в феврале 2022 года, "вагнеровцы" стали активными участниками войны. В частности, наемники Евгения Пригожина принимали участие в боях за Бахмут, который россияне штурмовали несколько месяцев.

После Бахмута "вагнеровцы" решили идти на Москву. То, что, как ожидалось, может перерасти в полноценный бунт, продлилось менее суток. Пригожин развернул свою колонну, которая шла "останавливать Шойгу", в 200 км от Москвы. А "вагнеровцы" продолжили свое бесславное существование в Беларуси.

Несколько месяцев после бунта Пригожин продолжал летать в Россию и даже появлялся в окружении Путина. Однако в августе его самолет потерпел крушение над Тверской областью РФ – Пригожин признан погибшим. Есть несколько версий того, что тогда случилось: от взрывчатки на борту до того, что борт был намеренно сбит.

Позже стало известно, что ЧВК "Вагнер" прекратила вербовку новых наемников.

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