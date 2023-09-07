Приближенные к нему наемники должны будут помочь его сыну.

Командиры российской частной военной компании "Вагнер" вернулись на базу в Молькино в Краснодарском крае.

Об этом сообщает российский проект "ВЧК-ОГПУ" со ссылкой на источники. На базе должен пройти совет командиров, на котором могут утвердить новым главой группировки Антона Елизарова - командира с позывным "Лотос". Вероятно, сейчас он исполняет обязанности главы ЧВК.

Согласно инструкции, составленной Пригожином на случай гибели верхушки "Вагнера", именно Елизаров должен занять его место. Приближенные к нему командиры получат места в структурах его "бизнес-империи", а также помогут его сыну Павлу "защитить бизнес-активы отца".

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Что известно о Елизарове:

С 2003 года служил командиром парашютно-десантного взвода в 108-м полку 7-й гвардейской воздушно-десантной дивизии.

Уже в 2014 году Краснодарский гарнизонный военный суд вынес ему приговор за мошенничество при приватизации квартиры, Елизарова уволили из армии.

После этого он присоединился к частной военной компании "Вагнер", был назначен командиром группы в 10-й отдельной бригаде спецназа в Молькино.

Согласно данным из сети, Елизаров воевал в Сирии и Ливии, а также был инструктором в ЦАР. Закрытым указом получил звание "Герой Российской Федерации".

Во время полномасштабной войны РФ против Украины Елизаров командовал штурмом города Соледар.

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