Неназванный чиновник утверждает, что "Путин пленных не берет".

Самолет главаря ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина, рухнувший в Тверской области, был сбит российской системой ПВО. Об этом Financial Times сказал западный чиновник, которому сообщили соответствующую информацию.

Источник FT не смог подтвердить, был ли Пригожин на борту, но отметил: "Путин пленных не берет".

Источник ВЧК-ОГПУ сообщает, что джет Пригожина летел над Тверской областью в верхнем воздушном пространстве и не был на связи с местным центром управления полётов. Руководитель управления узнал о ЧП только когда на место прибыли сотрудники МЧС и "с земли" подтвердили обнаружение авиакатастрофы.

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"Джет никак не связывался с Тверскими службами и не подавал никаких сигналов, все управление шло из Москвы", - сообщили там.

Крушение самолета Пригожина - версии

После крушения самолета главы ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина в Тверской области военные эксперты выразили свои версии произошедшего.

Илья Абишев, военный обозреватель "Русской службы Би-би-си", считает, что, судя по кадрам падения, самолет был неуправляем. По его мнению, так самолет падает только в случае полного и внезапного разрушения основных систем управления.

Журналист Майкл Наки после крушения самолета Евгения Пригожина заявил, что Путин демонстративно убил Пригожина, причем способом, который не оставляет места фантазии на тему случайности или действий ВСУ.

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