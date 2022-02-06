На данный момент она находится в реанимации с повреждением тазовых костей.

В Якутии 30-летняя девушка упала с восьмого этажа. После падения она встала, огляделась, отряхнулась и пошла к подъезду, сама поднялась в квартиру и вызвала себе карету "скорой помощи".

Видео момента ее падения опубликовал Telegram-канал Mash.

"30-летняя дама совершила полет из окна на улице Бестужева-Марлинского, 18. В воздухе зацепилась за провода, перевернулась и приземлилась в сугроб, при этом еще и ударилась головой о металлический забор", – говорится в сообщении.

На данный момент девушка находится в реанимации с повреждением тазовых костей.

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