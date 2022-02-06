Оказалось, девушка "пугала" не покупателей, а продавца, а охранник просто вмешался в ситуацию.

Кристина Ромайская, которую недавно выгнали из торгового центра "Афины" в Одессе, раскрыла подробности скандала. Девушка с детским церебральным параличом (ДЦП) пришла в ТЦ на прогулку и хотела купить кошелек, что не понравилось продавщице.

Об этом Ромайская и ее мама рассказали в интервью для USI Online.

Одесситка гуляла по ТЦ и заметила в одном из магазинов кошелек, который ей понравился. Ромайская попросила продавщицу показать ей товар поближе, но та отреагировала неадекватно. Она сказала девушке с ДЦП, что кошелек стоит 700 гривень и он якобы не для нее.

После этого продавщица начала грубить еще сильнее. Она заявила, что девушка якобы должна отойти от прилавка. Ромайскую это возмутило, эмоции взяли верх и она начала кричать. Девушка с ДЦП показала деньги и сказала, что может заплатить за понравившийся ей кошелек.

Однако продавщица требовала, чтобы девушка отошла. Она говорила, что девушка с ДЦП ее пугает. В качестве аргумента продавщица сослалась на свою беременность.

Ромайская дала понять, что не хочет терпеть хамское отношение. Она вызвала охранника и тот уже начал выгонять ее из ТЦ. Девушка с ДЦП признается, что ей было очень обидно. Она часто гуляет по магазинам и делает покупки, но до этого случая все продавцы ее понимали, конфликтов не возникало.

По мнению продавщицы и охранника, девушке якобы нельзя гулять без сопровождения родителей. Однако мама Ромайской отметила, что ее дочь часто гуляет одна, у нее есть свои деньги и она любит что-то себе покупать.

"Я увидела ситуацию, как и все, в интернете. Я приехала и мы начали разбираться, а продавщица просто сбежала. Еще говорила: "Ваша дочь не умеет себя вести, пусть попросит прощения". В этом ТЦ Кристина гуляет часто, многие продавцы ее знают", - рассказала мама девушки.

Ромайская возмущена таким отношением. Девушку оскорбило отношение продавщицы и охранника, ведь ей уже 20 лет и она полностью социализирована. Отношение сотрудников ТЦ к людям с ДЦП выглядит очень странно.

Читайте также"Я так захотел": в Запорожской области водитель выгнал пассажиров из маршрутки и уехалВ торговом центре пытаются решить конфликт и хотят загладить свою вину перед девушкой. Однако сама продавщица, как и арендатор того магазина, отказываются комментировать инцидент и не пытаются извиниться перед Ромайской. Мама девушки с ДЦП хочет связаться с арендатором, так как она хочет прояснить ситуацию, но тот не берет трубки.

Если продавец и ее начальник не выйдут на контакт с семьей оскорбленной девушки, ее мама будет обращаться в полицию.

Скандал в ТЦ Одессы: с чего все началось

4 февраля стало известно, что в Одессе охранник торгового центра выгнал из здания девушку с ДЦП из-за того, что она якобы "пугает людей". Конфликт попал на видео. Девушка с ДЦП достала телефон и начала снимать хамское поведение охранника на камеру.

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