Врачи не успели спасти пострадавшего

Атаман казачьих войск трагически погиб на тренировке в Подмосковье. Он неудачно зашел за спину партнеру.

Об этом сообщил Telegram-канал Baza

Тренировка казаков на саблях проходила под Истрой. В бое на сабле практиковался член "Великого братства казачьих войск Руси и зарубежья" 57-летний атаман Сергей Капитонов.

Во время тренировки он неудачно зашел за спину своего спарринг-партнера, 64-летнего Алексея Петухова, и получил удар саблей в грудь. Травма оказалась смертельной и Капитонов умер до приезда медиков.

Как ранее сообщал УНИАН, российский актер Владимир Машков, который известный своей поддержкой президента-диктатора Владимира Путина, сам того не осознавая "сдал" российских оккупантов на Донбассе.

Пропагандист, пытаясь поднять боевой дух боевиков, "помог" международному волонтерскому сообществу InformNapalm установить личности российских оккупантов, воюющих в Донецкой области.

Пропагандисты распространили видео с Машковым в Telegram-каналах. В нем псевдожурналисты показали, как российские солдаты общаются с родными по видеосвязи и дали слово Машкову.

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