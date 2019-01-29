"Хотите мяса – отпилите Ване ногу": в РФ с одобрения учителя избили первоклассника

По данным детского омбудсмена, ребята почти всем классом принялись избивать ногами школьника.

В подмосковных Химках учительница физкультуры школы №22 Ольга Башкирова разрешила ученикам 1 "Г" класса избить ногами одноклассника.

Об этом сообщает «Подмосковье сегодня» со ссылкой на родителей мальчика.

Пострадавший Ваня рассказал родителям, что на уроке физкультуры у него слетел кроссовок, и он стал его завязывать. Но учительнице не понравилось, что он делал это слишком долго, и она натравила на него детей.

По данным детского омбудсмена по региону Ксении Мишоновой, ребята почти всем классом принялись избивать его ногами.

Оказалось, что на уроке физкультуры Ваня упал, после чего учитель сказала детям: «Сегодня у нас день каннибала. Кто хочет человеческого мяса? Можете отпилить ему ногу!».

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«Все дети накинулись на Ваню и начали бить. После этого до его головы невозможно было дотронуться, всё болело», - рассказал Илья Орловский, отец мальчика.

Ваню после побоев отвезли в травмпункт, там врачи диагностировали сотрясение мозга и серьёзные ушибы. По словам Мишоновой, в ближайшее время с ребенком начнёт работать психолог.

Сама учительница объяснила свой поступок тем, что пыталась наладить дисциплину на уроке и «не очень удачно» пошутила. Однако у омбудсмена сложилось другое мнение.

«Все вопиющие факты, к сожалению, подтвердились. Учитель так и не смогла объяснить свое поведение. Более того, выяснилось, что такие фразы дети слышали от неё на уроках часто. Мы навестили и семью пострадавшего мальчика. Родители, конечно, подавлены, хотя они получают мощную поддержку родительского сообщества», - заявила Мишонова.

Учительница уже написала заявление об увольнении, а директор принесла извинения родителям.