Вечером, 11 июля, был уничтожен еще один склад врага в Новой Каховке.

Вооруженные силы Украины уничтожили более полусотни российских оккупантов по результатам выполнения ракетно-артиллерийскими подразделениями ВСУ огневых задач в течение 11 июля.

Об этом говорится в ночной сводке ОК Пивдень в Facebook.

Также в командовании отчитываются об уничтоженной технике россиян.

"По результатам выполнения нашими ракетно-артиллерийскими подразделениями огневых задач, враг потерял 5️2️ рашиста, гаубицу "Мста-Б", миномет, 7️ единиц бронированной и автомобильной техники, а также склад с боеприпасами в Новой Каховке", - говорится в сообщении командования.

Кроме того, штурмовиками ВСУ нанесены три авиационных удара по складам боеприпасов в Николаевской области, в районах Снигиревки и Любимовки.

Вертолетами - по опорному пункту противника в районе Правдиного и по враждебным позициям вокруг Александровки.

Потери противника по ударам авиации уточняются.

Что произошло

Вечером, 11 июля, на складах БК оккупантов в Новой Каховке прогремела серия взрывов. Местные заявили, что пожар на позициях российских войск возник, вероятно, вследствие попадания ракет.

Позже эту информацию подтвердили пресс-секретарь Одесской ОВА Сергей Братчук и советник главы Херсонской ОВА Сергей Хлань.

Российские СМИ пишут, что ВСУ ракетами дальнобойного РСЗО HIMARS уничтожили якобы склад с "селитрой". При этом пропагандисты утверждают, что удар был нанесен по жилому кварталу.

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