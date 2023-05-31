Оба вернулись с войны в Украине, пили сутки, а потом один из них оказался без телефона и денег.

Наемник из ЧВК "Вагнер" обокрал своего командира в Москве, а тот написал на него заявление в полицию.

Как сообщает проект "ВЧК-ОГПУ" со ссылкой на источник, на днях в полицию обратился ранее осужденный 31-летний Антон Толстых. Он признался, что служит по контракту в ЧВК "Вагнер" командиром взвода, и очень попросил найти товарища - ранее осужденного 40-летнего наемника Владимира Щербакова.

Выяснилось, что оба "вагнеровца" приехали с войны в Украине в отпуск и поселились в столичном отеле, где "сутки пили, непросыхая". На следующий день командир проснулся, но вчерашнего собутыльника в номере не оказалось. Вместе с наемником пропал смартфон пострадавшего и 350 тысяч рублей, которые по тюремной привычке были спрятаны в тайнике под шкафом.

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Оккупанты "отрываются" в России

Неуправляемые военные преступники возвращаются в Россию, чувствуя безнаказанность за свои зверства. Именно поэтому они совершают жестокие преступления. На днях в Калининградской области военнослужащий избил и изнасиловал девушку. Еще до приезда полиции его задержали и тоже избили местные жители.

В апреле похожий случай произошел в Самарской области. Там военнослужащий, вернувшись из отпуска, изнасиловал школьницу. Он пригласил девочку к себе домой и там надругался над ней.

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