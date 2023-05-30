Главарь наемников предупредил о неизбежном поражении, когда недооцениваешь противника.

Вооруженные силы Украины – это хорошо подготовленная армия, которая демонстрирует "неплохие результаты". Об этом заявил главарь "Группы Вагнера" Евгений Пригожин.

Комментируя стремление российской пропаганды преувеличить успехи армии РФ и принизить боевые качества ВСУ, Пригожин назвал подобные самовосхваления рецептом для поражения.

"Не надо писать о том, что русский танк уничтожил 500 националистов и они все, обос*вшись, бежали. Нужно реально к этому подходить, иначе мы так и будем думать, что одним танком мы всех разгоним. А это не так. Действительно, украинская армия готовится, показывает достаточно неплохие результаты", – заявил он

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Пригожин подчеркнул, что существует прямая взаимосвязь между отношением к противнику и полученным результатом в противоборстве.

"Лучше к противнику относиться, завысив ожидания от него, чем думать, что он полный дегенерат. Если будешь думать, что дегенерат, в любом случае проиграешь состязание, какое бы оно ни было — спортивное или война", – заявил главарь наемников.

Как врет российская пропаганда

После серии ракетных и дроновых ударов по Киеву российское Министерство обороны сегодня отчиталось, что армия РФ якобы успешно нанесла удары по "центрам принятия решений" на территории Украины. В частности утверждается, будто бы российские ракеты и дроны успешно поразили "все назначенные объекты", среди которых не просто штабы ВСУ, а центры планирования "терактов на территории РФ", в которых якобы трудились "специалисты западных спецслужб".

В то же время украинские военные сообщили, что в ходе ночной атаки 30 мая ПВО сбила 29 из 31 дрона-камикадзе. Днем ранее было сбито 11 "Искандеров" из 11 запущенных, а ночью – 37 из 40 ракет и 29 из 35 ударных дронов.

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