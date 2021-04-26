В московской больнице №36 пьяная медсестра матом накричала на бабушку.
Об этом сообщает РЕН ТВ, ссылаясь на видео беременной пациентки Леи Леоновой.
«Сутки я от них не могла добиться адекватного лечения. Мне говорили, что у меня все хорошо», - отметила Леонова.
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Она рассказала, что в одну из ночей услышала «жуткие крики» из дальней палаты. Сотрудница больницы обзывала пенсионерку, а потом вывела ее в коридор.
«Ее вывезли из палаты, потому что она, видимо, мешала спать соседкам. Она пролежала, стонала, плакала, пролежала в коридоре всю ночь», — рассказала Леонова.
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