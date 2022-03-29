В Москве в ресторане "Ля Провинция" полковник Роман Ромашин устроил дебош. Но он нарвался на прокурора Марию Семененко.
Ромашин так разбушевался, что его пришлось успокаивать охранникам и полицейским, сообщает Телеграмм-канал Baza.
Сам полковник пока отказывается комментировать ситуацию.
Так, Ромашин начал в ресторане цепляться к обедавшей рядом супружеской паре. Это - прокурор Семененко и ее муж-судья.
Сначала были словесные оскорбления и угрозы, затем завязалась потасовка. "Ты х*хол или русский? Мы у**ем ваших всех детей!" - говорит полковник.
Ранее сообщалось, что у российских рестораторов из-за санкций и падения курса рубля начались серьезные проблемы с поставками продуктов.
Перебои наблюдаются в поставках разных категорий товаров, преимущественно ингредиентов: соусов, сиропов и пасты, а также рыбы из Турции. Но самые большие изменения произошли с алкоголем: закупочные цены многих товаров выросли на 30-80%.