Сначала были словесные оскорбления и угрозы, затем завязалась потасовка.

В Москве в ресторане "Ля Провинция" полковник Роман Ромашин устроил дебош. Но он нарвался на прокурора Марию Семененко.

Ромашин так разбушевался, что его пришлось успокаивать охранникам и полицейским, сообщает Телеграмм-канал Baza.

Сам полковник пока отказывается комментировать ситуацию.

Так, Ромашин начал в ресторане цепляться к обедавшей рядом супружеской паре. Это - прокурор Семененко и ее муж-судья.

Сначала были словесные оскорбления и угрозы, затем завязалась потасовка. "Ты х*хол или русский? Мы у**ем ваших всех детей!" - говорит полковник.

Ранее сообщалось, что у российских рестораторов из-за санкций и падения курса рубля начались серьезные проблемы с поставками продуктов.

Перебои наблюдаются в поставках разных категорий товаров, преимущественно ингредиентов: соусов, сиропов и пасты, а также рыбы из Турции. Но самые большие изменения произошли с алкоголем: закупочные цены многих товаров выросли на 30-80%.

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