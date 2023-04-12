Ее задержали на пути в оккупированный Крым.

Россия уже более четырех месяцев удерживает в заложниках 25-летнюю крымскую татарку Ление Умерову, которая является гражданкой Украины.

Как сообщает Крымская правозащитная группа, в начале декабря девушка пыталась попасть из Киева в оккупированный Крым к своему отцу, который имеет онкологическое заболевание. Ее задержали после пересечения грузино-российской границы якобы за нарушение правил режимной зоны.

До 16 марта Умерову содержали в Центре временного содержания иностранных граждан возле Владикавказа, после чего признали виновной в нарушении режима государственной границы и оштрафовали на 2 тысячи рублей.

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Девушка говорит, что ночью ее отпустили из центра, однако у ворот неизвестные схватили ее, надели ей на голову пакет и вывезли в незнакомый район Владикавказа. Там Умерову задержали полицейские и обвинили в неповиновении из-за того, что она спросила о причинах задержания. На девушку составили протокол, суд назначил ей 15 суток ареста.

Впоследствии на нее снова составили аналогичный протокол за якобы отказ отдать телефон силовикам. 27 марта суд вновь назначил ей 15 суток ареста, девушку перевезли в Беслан. 9 апреля на Умерову снова составили протокол за неповиновение полицейским, через несколько дней суд назначил ей еще 15 суток ареста.

Брат девушки Азиз Умеров заявил, что единственное ее "преступление" - не получение российского паспорта. "Нарушая нормы международного права, страна-террорист удерживает в заложниках невинного человека, 25-летнюю девушку-гражданку Украины. Я призываю всех неравнодушных общественных активистов, правозащитные организации, органы государственной власти содействовать в освобождении лении из плена", - написал он на своей странице в Facebook.

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