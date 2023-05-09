Российский военный избил жену мужчины, угрожал ей изнасилованием, а сыну - сломал челюсть.

В конце апреля 2023 года в селе Толмачево Новосибирской области РФ застрелили оккупанта, который участвовал в войне в Украине и праздновал с друзьями возвращение с фронта.

Как пишет Медуза, в тот вечер местный житель Вячеслав Мокин застрелил из охотничьего ружья двух человек и ранил еще двоих.

Отмечается, что пьяная компания в местной лавке пристала к мужчине с сыном. Оккупант, по словам продавщицы, кричал: "Я на войне воевал, пока вы здесь пиво пьете". Несмотря на конфликт, мужчина с сыном поспешили уйти.

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Позже дебоширы приехали на машине в дом Мокина и напали на его семью. Жену крестьянина избили и угрожали изнасиловать, а сыну сломали челюсть.

По словам очевидцев, мужчина взял в доме ружье и отомстил нападавшим. Сначала он выстрелил в сторону, а потом по мужчинам. Одна из жительниц села рассказала, что слышала пять выстрелов.

Российские оккупанты в РФ

Недавно некоторые российские захватчики начали возвращаться домой после зверств в Украине. Россияне на собственном опыте смогли встретиться со своими"героями".

В селе Новый Бурец боевик ЧВК "Вагнера" сначала терроризировал местных жителей, а затем убил женщину, которая сдавала ему жилье.

В Москве российский оккупант из частной военной компании "Вагнер" избил пенсионерку и устроил в ее квартире поджог.

Другого российского военнослужащего задержали по подозрению в изнасиловании школьницы во время отпуска.

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