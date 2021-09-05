Лифт резко потянул собаку за поводок вверх, животное спасла счастливая случайность.

В одной из московских многоэтажек невнимательность хозяйки едва не убила собаку.

Об этом пишет Baza, публикуя видео произошедшего с камеры наблюдения.

Женщина вошла в парадную, ведя пса на поводке за собой, и подошла к лифту. Когда лифт приехал, хозяйка вошла в кабину, однако не заметила, что собака осталась снаружи.

Двери закрылись, и лифт поехал, потянув пса на поводке за собой. Собаку подкинуло вверх и зажало.

Однако в этот момент к лифту подошел мужчина. Увидев пса, он бросился отстегивать поводок и освободил животное, спасши ему жизнь.

"Животное, как сообщается, отделалось лишь очень сильным испугом. И дополнительными вкусняшками в честь нового дня рождения", - отмечает издание.

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Автор: Катерина Комолова