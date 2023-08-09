Разбираться пришлось ФСБ.

В Москве "охотятся" за дронами, которые запускают возле важных объектов. Об этом сообщает российский проект ВЧК-ОГПУ со ссылкой на источник.

Так, над спорткомплексом "Бригантина" заметили дрон самолетного типа. Прибывшие полицейские задержали сотрудника Госинспекции по контролю за объектами недвижимости, у него нашли разрешение на полеты от ФСО. "Беспилотник запускался ровно в направлении стоящего неподалеку Центра спецразработок Минобороны РФ", - говорится в сообщении.

Другой случай произошел на базе Росгвардии (в/ч 3747). На ее территорию упал квадрокоптер с камерой и инвентарным номером. Выяснилось, что беспилотник прилетел с территории 18-го Центрального научно-исследовательского института, занимающегося разработкой спецсредств для ГРУ.

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Возле жилого комплекса "Серебряный парк" задержали инженера компании по аэросьемке новостроек. У него было разрешение на съемку, однако его проверят из-за того, что этот ЖК называют "жилым комплексом миллиардеров".

А 35-летняя москвичка заявила в полицию, что видела дрон, направлявшийся в сторону Научного центра топогеодезического и навигационного обеспечения - закрытого учреждения под контролем Генерального штаба Министерства обороны РФ.

БПЛА в Москве: что известно

Напомним, после ряда атак беспилотных летательных аппаратов на российскую столицу москвичи начали заявлять в полицию даже на звезды.

Еще в мае в Москве ввели запрет на запуск беспилотных летательных аппаратов. Исключение сделали только для дронов, которые запускаются по решениям органов государственной власти.

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