Россияне пишут, что слышали взрывы в разных районах города.

Утром 24 июля российскую столицу атаковали неизвестные беспилотные летательные аппараты.

Об этом сообщают российские Telegram-каналы. По данным "112" жители многих районов Москвы собщили о взрывах. На Комсомольском проспекте, в центре города, нашли осколки беспилотника, пишут пропагандисты.

По данным "Mash", фрагменты дрона нашли возле здания, которое находится недалеко от Министерства обороны Российской Федерации. В помещении выбиты стекла, на место приехали экстренные службы. Сообщается, что пострадавших нет.

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Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что около 4:00 были зафиксированы "удары беспилотников по двум нежилым зданиям". Серьёзных разрушений и пострадавших нет.

Атака БПЛА на Москву

Как сообщал УНИАН, 3 мая российские власти заявили, что БПЛА атаковали Кремль. У Путина назвали атаку "спланированной террористической акцией" и "покушением на президента".

30 мая стало известно о новой атаке дронов на Москву. Россияне заявили, що сбили беспилотники в Подмосковье и у посёлка Рублёво. По их словам, удалось ликвидировать восемь из восьми БПЛА, однако российские Telegram-каналы сообщали о большем количестве дронов.

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