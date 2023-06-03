Она около получаса следила за "опасным" объектом.

Жительница Москвы заявила в полицию о беспилотнике в небе над российской столицей - выяснилось, что она смотрела на звезду.

Как пишет российский Telegram-канал Baza, в ночь на 2 июня 40-летняя жительница запада Москвы позвонила в полицию и сообщила, что смотрела в бинокль на небо и заметила там мерцающий беспилотный летательный аппарат. Женщина наблюдала за ним около 30 минут.

"По её словам, он около получаса мерцал то зелёным, то красным цветом, после чего стал стремительно двигаться в сторону центра. Прибывшие на место полицейские никаких дронов в небе не обнаружили. Вооружившись биноклем женщины, они установили, что та приняла за беспилотник звезду", - говорится в сообщении.

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Тем не менее, отдел Министерства внутренних дел России "на всякий случай" начал проверку.

Дроны в Москве - последние новости

Напомним, что 3 мая в Москве заявили об атаке беспилотников на Кремль. У Путина назвали это "спланированной террористической акцией" и "покушением на президента".

Россия обвинила в этом сначала Киев, а затем и Соединенные Штаты Америки. После атаки сообщалось, что в столице омоновцам выдали бинокли для отслеживания дронов.

Уже 30 мая в Москве снова заявили об атаке БПЛА. Сообщалось о сбитии дронов в Подмосковье и у посёлка Рублёво. Российское Минобороны заявило о сбитии восьми дронов, в то же время Telegram-каналы писали, что их было намного больше.

Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что страна не имеет прямого отношения к этой атаке.

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