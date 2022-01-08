Слова Блинкена касались введенных российских войск в Казахстан якобы под предлогом "помощи" в рамках ОДКБ.

МИД России грубо ответил госсекретарю США Энтони Блинкену, который сказал, с учетом истории, что "россиян очень трудно заставить уйти" из стран, в которые они пришли.

Соответствующий официальный ответ Москвы появился в Telegram.

Слова Блинкена дипломатическому ведомству показались хамством, россияне ответили Вашингтону в грубой форме. Москва расценила заявление Блинкена якобы как шутку по поводу событий в Казахстане.

"Если Энтони Блинкен так любит уроки истории, то пусть имеет в виду следующее: когда в твоем доме оказались американцы, бывает сложно остаться в живых, не быть ограбленным или изнасилованным. Только этому учит не недавнее прошлое, а все 300 лет американской государственности", – ответили российские дипломаты.

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Накануне госсекретарь США Энтони Блинкен, обсуждая ситуацию в Казахстане и роль в этих событиях введенных российских войск, заметил, что "как только россияне у вас дома, порой их очень трудно заставить уйти".

Эту реплику госсекретарь объяснил "уроком по новейшей истории", в частности, в контексте вооруженной агрессии РФ против Украины.

Блинкен добавил, что Вашингтон изучает причины вмешательства во внутренние дела Казахстана войск ОДКБ.

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