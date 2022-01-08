Российские войска в Казахстан позвал глава государства Токаев.

Госсекретарь США Энтони Блинкен говорит, что не сравнивал бы ввод войск России и других членов ОДКБ в Казахстан с накоплением военных РФ у границы Украины.

Об этом он сказал на брифинге по итогам встречи министров иностранных дел стран НАТО 7 января, цитирует Радио Свобода.

Блинкен призвал к мирному урегулированию ситуации в Казахстане и соблюдению, в том числе иностранными войсками, международных стандартов прав человека.

"Что касается ОДКБ: у нас есть вопросы относительно природы этого запроса, почему он возник. Мы хотим узнать больше об этом. Мне кажется, что казахские власти и правительство точно имели мощности, чтобы должным образом справиться с протестом, уважая права митингующих и поддерживая закон и порядок. Неясно, почему у них возникла потребность во внешней помощи, поэтому мы стараемся узнать больше", – ответил он.

Читайте такжеМакрон и Шольц инициируют встречу в "нормандском формате"При этом госсекретарь считает некорректным сравнение ситуации в Казахстане и у границы с Украиной, где РФ сосредоточила около 100 тысяч своих военных.

"Я бы не сравнивал эти ситуации. У того, что происходит в Казахстане, довольно своеобразные первопричины, которые идут к экономическим и политическим истокам. То, что там происходит, отличается от того, что происходит на украинских границах. Вместе с тем, думаю, один урок из новейшей истории: как только россияне у вас дома, порой их очень трудно заставить уйти", – отметил Блинкен.

Протесты в Казахстане: что известно

В Казахстане с 2 января проходят акции протеста. Люди вышли на улицы городов из-за повышения цен на сжиженный газ. Позже граждане начали требовать отставки президента, правительства, введения демократических изменений. Во время акций правоохранители применяли силу к протестующим.

В связи с акциями протеста президент страны Касым-Жомарт Токаев принял отставку правительства. Временное исполнение обязанностей премьер-министра он решил передать Алихану Смаилову.

Нурсултан Назарбаев покинул пост председателя Совета безопасности Казахстана. Совет безопасности возглавил Токаев.

Президент Казахстана обратился за помощью к главам государств Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), чтобы войска РФ, Армении, Беларуси, Кыргызстана и Таджикистана направлены в Казахстан на ограниченный период времени для "стабилизации и нормализации обстановки".