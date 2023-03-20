Продолжение мобилизации и колоссальные потери могут вызвать немало проблем внутри России.

Россия для войны в Украине мобилизовала около 300 тысяч солдат. Причинами для этого стали колоссальные потери, случаи дезертирства и отсутствие нужного количества добровольцев.

"В целом нам известно об отмобилизовании ориентировочно 300 тысяч граждан России. Они были направлены для доукомплектования уже существующих частей и подразделений, формирования новых соединений и объединений, а также для развертывания частей и подразделений территориальных войск", - рассказал командующий Объединенных сил ВСУ Сергей Наев в интервью "РБК-Украина"

По словам Наева, продолжение мобилизации и колоссальных безвозвратных потерь убитыми и ранеными вызывает немало проблем внутри самой России.

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"Речь идет и о росте недовольства режимом среди населения, и об организации протестных митингов, и о снижении доверия к высшему государственному руководству. Еще одна их проблема - это полное отсутствие мотивации среди мобилизованных, как перед отправкой на фронт, так и на поле боя", - пояснил командующий.

Как пояснил Наев, сентябрьскую "частичную" мобилизацию в России объявляли из-за значительных потерь врага в личном составе, увеличения количества военнослужащих, не желающих участвовать в боевых действиях, а также отсутствия желаемого прогресса в наборе добровольцев. Своим указом президент РФ Владимир Путин фактически легализовал уже продолжающуюся скрытую мобилизацию и разрешил проводить принудительный призыв для войны против Украины.

Мобилизация в России

В Институте изучения войны считают, что Путин отказался от объявления полной мобилизации в России. В частности, об этом свидетельствует поданный в Госдуму законопроект о повышении призывного возраста.

Ранее правительство Воронежской области официально сообщил о начале раздачи повесток якобы для актуализации данных.

Как ранее сообщал УНИАН, российская пропаганда готовит информационную почву для мобилизации на фронт срочников.

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