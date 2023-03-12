В Генштабе рассказали о ситуации на фронте и отметили, что РФ продолжает сохранять значительное военное присутствие на территории Беларуси.

Оккупанты продолжают инженерное оборудование местности в приграничных районах Брянской и Курской областей.

Об этом сообщает Генштаб ВСУ. Также РФ сохраняет значительное военное присутствие на территории Беларуси, но наступательных группировок.

"На Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях оперативная обстановка оставалась стабильной. Россия продолжает сохранять значительное военное присутствие на территории Республики Беларусь, однако без явного формирования наступательных группировок. В то же время противник продолжает инженерное оборудование местности в приграничных районах Брянской и Курской областей", - говорится в сообщении.

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В Генштабе также рассказали, что россияне совершили минометные и артиллерийские обстрелы районов 8 населенных пунктов Харьковской области.

Сообщается, что на Купянском и Лиманском направлениях противник сохранял свое существенное военное присутствие в приграничных с Украиной районах для недопущения переброски наших подразделений на другие направления. Также, в течение предыдущих суток, оккупанты безуспешно пытались прорвать оборону наших войск, осуществив артиллерийские обстрелы районов 13 населенных пунктов вдоль линии боевого столкновения в Харьковской области и на Донбассе.

На Бахмутском направлении враг не прекращал штурмовые действия города Бахмут. В целом, от обстрелов оккупантов пострадало 15 населенных пунктов на Бахмутском направлении.

На Авдеевском, Марьинском и Шахтерском направлениях противник предпринял попытки наступательных действий в направлении населенных пунктов Каменка, Северное, Первомайское, Невельское, Красногоровка и Марьинка Донецкой, однако не имел никакого успеха. Многочисленным вражеским обстрелам подверглись 18 населенных пунктов рядом с линией соприкосновения в Донецкой области.

На Запорожском и Херсонском направлениях противник продолжает обороняться. Одновременно с этим, осуществлял интенсивные обстрелы населенных пунктов Запорожской области, Донецкой области, Херсонской области, а также города Херсон. В общем, пострадали почти 40 населенных пунктов.

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Как сообщал УНИАН, вечером 11 марта в Генштабе сообщили, что российские оккупанты продолжают попытки наступления на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском, Марьинском и Шахтерском направлениях. Также противник совершил неудачные попытки наступательных действий в Харьковской области. Кроме этого, россияне совершили ряд неудачных попыток штурма Бахмута, что привело к большим потерям среди захватчиков.

Между тем, украинские военные уничтожили очередной склад боеприпасов и нанесли около 10 ударов по районам сосредоточения личного состава врага.

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