Общие боевые потери противника с 24 февраля 2022 года ориентировочно составили около 166 570 человек.

За прошедшие сутки украинские военные ликвидировали еще почти тысячу российских оккупантов. Общие боевые потери противника с 24 февраля 2022 года ориентировочно составили около 166 570 человек

Как сообщил Генштаб Вооруженных сил Украины, за минувшие сутки украинские защитники ликвидировали 960 оккупантов.

Потери россиян в Украине по состоянию на 21 марта:

Видео дня

танки - 3 552 танка (15 за минувшие сутки);

боевые бронированные машины - 6 879 (10);

артиллерийские системы - 2 586 (9);

реактивные системы залпового огня - 507;

средства противовоздушной обороны - 270;

самолеты / вертолеты - 305 / 290;

беспилотники оперативно-тактического уровня - 2 167 (7);

крылатые ракеты - 907;

корабли/катера - 18;

автомобильная техника и автоцистерны - 5 428 (12);

специальная техника - 266 (1).

Ситуация на фронте по состоянию на 21 марта - последние новости

За сутки, 20 марта, защитники Украины отразили более 120 атак россиян на пяти направлениях, а именно на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском, Марьинском и Шахтерском.

Украинские пилоты 12 раз ударили по скоплению оккупантов и их техники. В то же время россияне нанесли 21 авиационный и девять ракетных ударов по территории Украины.

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