За прошедшие сутки украинские военные ликвидировали еще почти тысячу российских оккупантов. Общие боевые потери противника с 24 февраля 2022 года ориентировочно составили около 166 570 человек
Как сообщил Генштаб Вооруженных сил Украины, за минувшие сутки украинские защитники ликвидировали 960 оккупантов.
Потери россиян в Украине по состоянию на 21 марта:
- танки - 3 552 танка (15 за минувшие сутки);
- боевые бронированные машины - 6 879 (10);
- артиллерийские системы - 2 586 (9);
- реактивные системы залпового огня - 507;
- средства противовоздушной обороны - 270;
- самолеты / вертолеты - 305 / 290;
- беспилотники оперативно-тактического уровня - 2 167 (7);
- крылатые ракеты - 907;
- корабли/катера - 18;
- автомобильная техника и автоцистерны - 5 428 (12);
- специальная техника - 266 (1).
Ситуация на фронте по состоянию на 21 марта - последние новости
За сутки, 20 марта, защитники Украины отразили более 120 атак россиян на пяти направлениях, а именно на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском, Марьинском и Шахтерском.
Украинские пилоты 12 раз ударили по скоплению оккупантов и их техники. В то же время россияне нанесли 21 авиационный и девять ракетных ударов по территории Украины.