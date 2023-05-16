Россиянка попыталась испортить впечатление от исполнения армянской песни и разбавить вечер "Россией", но, столкнувшись с отказом, учинила скандал.

Во временно оккупированном Крыму в одном из заведений Евпатории россиянке жестко "закрыли" рот и отказали в исполнении гимна России. Ранее в Перми дело завели против двух владельцев кафе за "тост" в честь Украины.

Подробности пишет "ЧП/Крым". Сообщается, что жена оккупанта попыталась испортить впечатление от исполнения армянской песни и разбавить вечер "Россией". После отказа со стороны владельцев, женщина разоралась и обвинила всех в предательстве "Родины", пригрозив подать заявление в полицию.

"Мы с компанией, сидя за столом, услышали, как парень пел Армянскую песню, решили спеть гимн России, на что нам категорически отказали", - указала она.

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В сеть также попал соответствующий ролик, в котором россиянка плаксивым голосом заявила, что ее муж участвовал в двух войнах в Сирии, а также в "СВО".

"Я его ждала беременная семь месяцев, почему я в вашем заведении не могу спеть гимн России? Ответьте мне на вопрос, на каком основании вы здесь вообще работаете, что ваши работники отвечают мне "НЕТ", - истерично кричит она в кадре.

В Крыму парень поддержал ВСУ и жестко поплатился

Напомним, что в Ялте (временно оккупированный Крым) вспыхнул скандал из-за проукраински настроенного парня, который в центре города во время опроса, боится ли наступления ВСУ, ответил, что поддерживает Украину.

Уже спустя несколько дней молодой человек столкнулся с давлением: он опубликовал ролик с извинениями перед Россией и ее лидером Путиным. Вероятно, его нашли и заставили это сделать.

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