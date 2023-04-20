Видео с извинениями за антивоенную позицию стали часто появляться в провластных телеграм-каналах РФ.

В российской Перми патриоты, которые поддерживают войну в Украине, начали угрожать владельцу бара "Дом культуры" Данилу Гурьянову и владельцу кафе "ПокеРамэн" Данилу Шишкину из-за сторис, на которой они пили за Украину.

Как пишет издание "7x7", после этого оба бизнесмена записали видеообращения с извинениями.

"Ни в коем случае не повторяйте моих ошибок, это может привести ни к тому, к чему вы хотели", - сказал один из них.

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Видео с извинениями за антивоенную позицию стали часто появляться в провластных телеграм-каналах.

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