В Кремле заявили, что Путин не планирует мобилизацию

Как заявил Песков, в РФ якобы хватает продолжается набор контрактников.

В Кремле заявили, что не планируют новую волну мобилизации.

Как сообщил пресс-секретарь правителя РФ Владимира Путина Дмитрий Песков , в России якобы продолжается набор контрактников на добровольной основе.

" В России очень активно идет и продолжается набор добровольцев-контрактников на ежедневной основе. Путин не раз говорил, что по мнению военных, потребности в проведении мобилизации нет", - заявил Песков. Видео дня

Мобилизация в РФ: что известно

Накануне военный эксперт Роман Свитан сообщил, что Путин хочет провести мобилизацию, ведь планирует полную оккупацию как минимум пяти областей Украины.

"Наступательный потенциал, который у них был зимой 2024 года, уже заканчивается. А для того, чтобы привести в строй достаточное количество бойцов, нужны люди. Вопрос в том, каким механизмом это можно сделать. Их есть несколько, но вряд ли это будет принудительная мобилизация", - отметил он.

В то же время ветеран АТО Евгений Дикий объяснил, почему Украине надо мобилизовать 500 тысяч человек. По его словам, разговоры о том, что Украине не нужно мобилизовать полмиллиона человек - не соответствуют действительности.

"Я хочу, чтобы каждый человек, который говорит, что нам не нужно полмиллиона - чтобы он поехал в окоп и сказал это ребятам в лицо. Я не знаю, кому не надо мобилизовывать полмиллиона. Ведь нам надо, чтобы армия могла нас защитить от этого нового наступления", - прокомментировал он.

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