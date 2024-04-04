По словам эксперта, в РФ за полтора года собрали около 1,3 млн новых военных.

Разговоры о том, что Украине больше не нужно мобилизовать полмиллиона человек - не соответствуют действительности, заявил военный аналитик, ветеран АТО Евгений Дикий в эфире Апостроф TV.

"Я хочу, чтобы каждый человек, который говорит, что нам не нужно полмиллиона - чтобы он поехал в окоп и сказал это ребятам в лицо. Я не знаю, кому не надо мобилизовывать полмиллиона. Ведь нам надо, чтобы армия могла нас защитить от этого нового наступления", - сказал Дикий.

Он отметил, что в течение полномасштабной войны РФ активно пополняет мобилизационные резервы, тогда как Украина отстает от необходимых показателей.

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"Весна 2022 года - у нас в ряды ВСУ становится 700 тыс. человек, почти все добровольцы одной волной. Мы переламываем ход войны, начинаем побеждать. Осень 2022 - в ответ на это РФ проводит первую волну мобилизации, 450 тыс. за одну волну. Далее весь 2023 год они набирают людей на контракт, за год они набрали около 550 тыс. Итого это миллион, сейчас они планируют мобилизовать еще 300 тыс. Они 1,3 млн доливают за эти полтора года, которые мы почти не пополняемся", - сказал Дикий.

Эксперт отметил, что то пополнение, которое сейчас приходит в украинскую армию - меньше потерь Сил обороны. Не говоря уже о создании новых подразделений.

"Сейчас фронт как-то держится. И для меня удивительно, как это происходит. Ведь на некоторых участках фронта соотношение сил 10 к 1. И нам в такой ситуации не надо полмиллиона? Если бы у нас еще была технологическая разница, как, например, у Запада с Талибаном или хуситами. Но всем очевидно, что у нас с Россией все на одном уровне, мы воюем одинаковым оружием. Поэтому количество людей должно быть сопоставимо", - пояснил Дикий.

Мобилизация в Украине: что известно

Накануне президент Владимир Зеленский заявил, что Украине не нужно мобилизовать 500 тыс. человек, ведь в ВСУ нашли резервы, которые ранее не были применены на фронте.

Накануне Зеленский опустил предел призыва украинцев до 25 лет. По информации от военного эксперта Александра Мусиенко, командиры хотели снизить призывной возраст до 23 лет. Ведь "омоложение" личного состава - базовая потребность Украины как воюющей страны.

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