Также президент прокомментировал закон о мобилизации в Украине.

Президент Украины Владимир Зеленский в интервью в национальном телемарафоне "Единые новости" рассказал, как Украина готовится к мобилизации в России.

"Мобилизация в Украине началась еще в начале военного положения и продолжаются соответствующие действия Парламентом Украины каждые три месяца. Вы знаете, сейчас рассматриваются в парламенте изменения в соответствующее действующее законодательство о мобилизации. Думаю, что в ближайшие недели Парламент проголосует", - сказал Зеленский.

Он также подтвердил, что РФ планирует мобилизовать на войну 300 тысяч личного состава. Впрочем, по словам президента, нельзя утверждать, что эта цифра окажется окончательной.

"Согласно информации от нашей разведки, до первого июня они должны быть готовы мобилизовать 300 тысяч. А потом подготовка, в России она очень короткая. Мы это видим по уровню подготовленных российских бойцов на фронте. Поэтому им понадобится где-то месяц, чтобы иметь такой объем людей. Так как с дисциплиной у них не очень, то возможно они не успеют до 1 июня мобилизовать такое количество. Но мы должны рассчитывать на те данные, которые есть у нас", - подчеркнул глава государства.

По его словам, сдерживать армию РФ - мало, ведь таким образом теряются и оружие, и человеческий ресурс.

"И желательно делать соответствующие предпосылки, военные предпосылки, защитные предпосылки и (наносить) соответствующие удары делать по территориальному сосредоточению российских военных, для того, чтобы им срывать контрнаступательные действия. Скажу вам откровенно, без каких-то лишних деталей, всю эту информацию мы предоставили нашим партнерам, что нам надо для того, чтобы не только сдерживать, но и срывать контрнаступательные действия российского оккупанта", - подчеркнул он.

По его мнению, украинское общество по-разному чувствовало контрнаступательные действия России, которые начались в середине октября 2023 года.

"Не везде мы это чувствовали, мне кажется, люди это даже иногда не видели, конечно, есть человеческие потери для нас и это самая большая трагедия. Есть разрушенные наши села, особенно в направлении востока, Авдеевка, вы это помните, вдоль границ Харьковской области, Сумщины. Там они преимущественно не прекращали попытки оккупировать ту или иную нашу местность", - добавил Зеленский.

Однако глава государства подчеркнул, что на сегодня российские войска были остановлены, ситуация на фронте является сложной, но стабильной.

"Враг не продвигается, там, где он делает шаги вперед, наши военные отбивают его, давят и он отходит назад, и наоборот наши ребята делают шаги некоторые вперед. Все эти действия, 90% это восток Украины, это разные направления, не только Авдеевка, Лиман, и Харьковское направление, Купянск и т.д.", - отметил президент.

Кроме того, Зеленский объяснил, что Украина планирует сдерживать врага путем создания защитных предпосылок, ударами по скоплению противника и подготовленным личным составом.

"Для того, чтобы срывать контрнаступательные действия врага, есть личный состав и он должен быть подготовлен. Укомплектованные бригады. Бригады, которые приходят вместо тех, кто сейчас стоит. Бригады, которые должны быть подготовлены, должен быть подготовлен большой объем резерва. Резерва не просто молодых ребят, а людей, которые с опытом, которые прошли боевое слаживание, которые имеют боевой опыт. Эти бригады должны быть подготовлены и укомплектованы", - отметил президент.

Мобилизация в РФ: что известно

Накануне военный эксперт Роман Свитан сообщил, что Путин хочет провести мобилизацию, ведь планирует полную оккупацию как минимум пяти областей Украины.

"Наступательный потенциал, который у них был зимой 2024 года, уже заканчивается. А для того, чтобы привести в строй достаточное количество бойцов, нужны люди. Вопрос в том, каким механизмом это можно сделать. Их есть несколько, но вряд ли это будет принудительная мобилизация", - отметил он.

В то же время ветеран АТО Евгений Дикий объяснил, почему Украине надо мобилизовать 500 тысяч человек. По его словам, разговоры о том, что Украине не нужно мобилизовать полмиллиона человек - не соответствуют действительности.

"Я хочу, чтобы каждый человек, который говорит, что нам не нужно полмиллиона - чтобы он поехал в окоп и сказал это ребятам в лицо. Я не знаю, кому не надо мобилизовывать полмиллиона. Ведь нам надо, чтобы армия могла нас защитить от этого нового наступления", - прокомментировал он.

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