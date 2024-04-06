Роман Свитан отметил, что у оккупантов нет возможности пойти на Киев или на Харьков.

Владимир Путин намерен мобилизовать до 1 июня 2024 года еще 300 тысяч человек, чтобы отправить их на убой в Украину. Главарь Кремля планирует полную оккупацию минимум пяти областей Украины.

Военный эксперт, летчик-инструктор и полковник ВСУ в запасе Роман Свитан считает, что россияне не готовятся к наступлению на Киев, Харьков или Львов, а хотят захватить то, что предусмотрели в своих документах. По его словам, для других действий у оккупантов нет военного потенциала, а единственное направление, где они могут хоть как-то двигаться – это Восточное.

"Наступательный потенциал, который у них был зимой 2024 года, уже заканчивается. А для того, чтобы привести в строй достаточное количество бойцов нужны люди. Вопрос в том, каким механизмом это можно сделать. Их есть несколько, но вряд ли это будет принудительная мобилизация", – заявил эксперт в комментарии 24 каналу.

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Он указал, что скорее всего 300 тысяч человек – это общее количество российских вооруженных сил, которое будут пытаться поставить в строй.

"Весной они будут набирать 150 тысяч на замену демобилизованных. Ведь был приказ Путина о призыве на весеннюю срочную службу, но на самом деле это ротация", – подчеркнул Свитан.

Кроме этого, у россиян работает рекрутинг, в рамках которого за сутки могут набрать около тысяч бойцов, но он также напомнил, с какой скоростью россияне несут потери на линии фронта.

"Только "замораживание" боевых действий даст им возможность накопить человеческий ресурс. А из него потом будут пытаться сформировать военные подразделения. Других вариантов практически нет", – подытожил полковник запаса.

Мобилизация в России - последние новости

В сентябре 2023 года Путин подписал приказ о призыве 130 тысяч человек, а весной прошлого года Россия планировала мобилизовать 147 тысяч человек.

При этом сообщается, что Россия ежемесячно пополняет ряды своих вооруженных сил около 30 тысячи человек.

31 марта стало известно, что Путин подписал указ о проведении плановой весенней призывной кампании, которая продлится с 1 апреля по 15 июля.

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