Особый акцент сделают на воспитании "управленцев" на временно оккупированных территориях Украины. Им хотят донести "геополитические линии" России.

Кремль намерен организовать уроки идеологического воспитания для региональных чиновников, чтобы привить им правильное понимание о геостратегии России в контексте "украинского кризиса".

Об этом говорится в тематическом плане российской пропагандисткой организации "Знание" на 2023 год, с которым ознакомились Ведомости.

Сообщается, что именно лекторы "Знания" будут заниматься начиткой соответствующих лекций по становлению российской государственности, ее идентичности, а также о геополитической роли РФ "в контексте украинского кризиса". Также будут рассматриваться темы минских соглашений, цели и стратегии НАТО, фальсификация истории и влияние войны на российскую экономику.

Видео дня

Основной аудиторией, по задумке Кремля, станут региональные и муниципальные чиновники. Отдельный акцент сделают на воспитании "управленцев" на временно оккупированных территориях Украины.

"Люди там еще не погрузились в российскую реальность, и их нужно дополнительно переформатировать, доносить до них наши "геополитические линии", стратегии и управленческие практики", – говорит близкий к Кремлю источник.

Сейчас Кремль выбирает площадку для проведения лекций. Предполагается, что лекторы будут проводить "занятия" в одном из университетов административного центра.

Как ранее сообщал УНИАН, в центре идеологии российского "рашизма", по мнению историков, находится поглощение "Великороссией" Украины и Беларуси. К созданию этой идеологии приложил руку не только президент РФ Владимир Путин, но и множество организаций, которые действуют под его руководством.

Общество "Знание" - основная деятельность

Общество "Знание" - российская просветительская и пропагандистская организация, сформированная в Советском Союзе и России в 1947 году. Изначально члены "Знания" занимались просветительской деятельностью и антирелигиозной пропагандой среди населения, путем чтения лекций в соответствии с целями коммунистической партии.

После значительной реорганизации общества и ее фактического распада в 2016 году, президент РФ Владимир Путин подписал указ о создании новой просветительской организации для идеологической "обработки" населения России. Учредителем организации считается Министерство образования и науки РФ.

В мае 2021 года генеральным директором "Знания" избрали Максима Древаля, который активно сотрудничает со спикерами Госдумы РФ, распространяя политическую пропаганду. Общество даже запустило просветительскую премию России "Знание" при поддержке Владимира Путина.

Вас также могут заинтересовать новости: