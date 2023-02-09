Кремль намерен организовать уроки идеологического воспитания для региональных чиновников, чтобы привить им правильное понимание о геостратегии России в контексте "украинского кризиса".
Об этом говорится в тематическом плане российской пропагандисткой организации "Знание" на 2023 год, с которым ознакомились Ведомости.
Сообщается, что именно лекторы "Знания" будут заниматься начиткой соответствующих лекций по становлению российской государственности, ее идентичности, а также о геополитической роли РФ "в контексте украинского кризиса". Также будут рассматриваться темы минских соглашений, цели и стратегии НАТО, фальсификация истории и влияние войны на российскую экономику.
Основной аудиторией, по задумке Кремля, станут региональные и муниципальные чиновники. Отдельный акцент сделают на воспитании "управленцев" на временно оккупированных территориях Украины.
"Люди там еще не погрузились в российскую реальность, и их нужно дополнительно переформатировать, доносить до них наши "геополитические линии", стратегии и управленческие практики", – говорит близкий к Кремлю источник.
Сейчас Кремль выбирает площадку для проведения лекций. Предполагается, что лекторы будут проводить "занятия" в одном из университетов административного центра.
Как ранее сообщал УНИАН, в центре идеологии российского "рашизма", по мнению историков, находится поглощение "Великороссией" Украины и Беларуси. К созданию этой идеологии приложил руку не только президент РФ Владимир Путин, но и множество организаций, которые действуют под его руководством.
Общество "Знание" - основная деятельность
Общество "Знание" - российская просветительская и пропагандистская организация, сформированная в Советском Союзе и России в 1947 году. Изначально члены "Знания" занимались просветительской деятельностью и антирелигиозной пропагандой среди населения, путем чтения лекций в соответствии с целями коммунистической партии.
После значительной реорганизации общества и ее фактического распада в 2016 году, президент РФ Владимир Путин подписал указ о создании новой просветительской организации для идеологической "обработки" населения России. Учредителем организации считается Министерство образования и науки РФ.
В мае 2021 года генеральным директором "Знания" избрали Максима Древаля, который активно сотрудничает со спикерами Госдумы РФ, распространяя политическую пропаганду. Общество даже запустило просветительскую премию России "Знание" при поддержке Владимира Путина.