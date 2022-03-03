В столице России на экраны кинотеатров выйдет балет.

В кинотеатрах Москвы 6 марта начнутся показы балета Большого театра "Лебединое озеро" в хореографии Юрия Григоровича.

Кроме этого, на широкие экраны в РФ вернут фильмы прошлых лет: "Холоп" (2019), "Движение вверх" (2017) и "Батя" (2021), сообщает Colta

Отметим, что во времена СССР "Лебединое озеро" показывали по телевизору в особенные дни – например, когда умирали генеральные секретари ЦК КПСС или произошел путч 1991 года.

Как сообщал УНИАН, ранее голливудские компании The Walt Disney Company, Warner Bros. и Sony Pictures в связи тем, что Россия развязала войну против Украины, решили отменить российский прокат своих фильмов, среди которых "Бэтмен" (The Batman), "Я краснею" (Turning Red) и "Морбиус" (Morbius).